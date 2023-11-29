انطلاق مؤتمر "الصوفية" لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بمركز الأزهر للمؤتمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: هاني رجب

انطلق قبل قليل بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، مؤتمر الطرق الصوفية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويحضر المؤتمر، عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد ابو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية بالخارج يومي 1 و2 و 3 ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بالداخل، على أن تبدأ عملية التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.