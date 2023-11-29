للترويج للسياحة.. انطلاق مهرجان مراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الثانية هذا العام، بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من الجهات بينها الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومحمية أشتوم الجميل.

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة البيئة، ومحافظة بورسعيد

وأشار محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات هذا الحدث تأتي في إطار حرصها على الترويج للمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

يهدف المهرجان إلى، استحداث منتجات سياحية جديدة خاصة بمحافظة بورسعيد ومصر بصفة عامة، ونشر الوعي بمراقبة وتصوير الأنواع النادرة من الطيور المهاجرة والتي تعتبر محافظة بورسعيد من المحطات الرئيسية لها على المسار الدولي العالمي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس، وذلك لما تتمتع به المحافظة من تواجد الكثير من أنواع الطيور النادرة ببحيراتي المنزلة والفلامينجو ببورفؤاد.

من جانبه، أوضحت مها جلال عيد، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المهرجان بمثابة دعوة لكل هواة ومحترفي التصوير وعشاق البيئة والطبيعة؛ للمشاركة في فعالياته وتصوير حدث هجرة الطيور في بورسعيد.

وأضافت جلال، أن الهيئة شاركت في هذا الحدث بمكتب استعلامات (Information Desk) مزود بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية، لاسيما بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية والتي تم توزيعها على الحاضرين.

وتتضمن فعاليات الحدث، إقامة معرض لصور الطيور الفائزة من مهرجان مراقبة وتصوير الطيور العام الماضي والذي سيستمر لمدة أسبوع، بالإضافة إلى فعاليات تصوير الطيور داخل بحيرة الفلامينجو ببورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل ببحيرة المنزلة والتي تستمر لمدة أسبوع.

وقام محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتقديم دروع لكل من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، ورئيس جامعة بورسعيد؛ تكريمًا وتقديرًا لجهودهم في تنظيم هذا الحدث، وشهادات التقدير لمجموعة العمل المنظمين للحدث.

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