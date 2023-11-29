"السياحة" تشارك في معرض عالمي متخصص حول سياحة الحوافز والمؤتمرات بإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض (Incentive Business Travel Meetings) IBTM، المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات، بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، لاسيما نمط سياحة الحوافز والمؤتمرات، حيث يعد هذا المعرض ملتقى لكبار الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النمط من السياحة.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد أحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات والشركات السياحية من إسبانيا والأسواق المستهدفة، تناولت مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من هذه الأسواق، واستعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات؛ لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، وما يمكن تقديمه من التسهيلات اللازمة لإقامة المؤتمرات الدولية والاجتماعات السنوية في المدن المصرية.

وعقد على، عدد من اللقاءات الإعلامية تحدث خلالها عن التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر وما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة، والحديث عن تطور البنية التحتية لاسيما في المدن السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المواقع السياحية والأثرية بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال زيارتهم لمصر، وهو ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وتشارك الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح يبلغ مساحته ١٠٠ متر مربع يضم 4 شركات سياحة من المهتمين بـ سياحة الحوافز والمؤتمرات وفندقين، بالإضافة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران.

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