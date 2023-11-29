3 رحلات أسبوعيا.. "السياحة": خط طيران جديد بين مصر وإحدى المدن الصينية قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى المنتدى المثمر الذي نظمته الوزارة أمس، عن "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية"، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)بما يساهم في تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

وتم خلال الاجتماع، وفق بيان الوزارة الأربعاء، مناقشة سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بما يساهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، وتم عرض أبرز النتائج التي يحققها البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار عيسى، إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، لا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وتحقيق المستهدف منها.

وتم مناقشة، الموافقة على تعديلات في مشاركة الهيئة بعدد من المعارض السياحية الدولية، والتي جاءت وفقًا لأهمية هذه المعارض وحجم مشاركة وإقبال القطاع السياحي عليها.

وقرر الاجتماع، الموافقة على مشاركة الهيئة في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

وتم إحاطة أعضاء المجلس، أنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية، بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الهامة.

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