"بطاطين ومواد غذائية".. الداخلية توجه قوافل لتوزيع مساعدات عينية على السيدات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أوفدت وزارة الداخلية عدة قوافل لتوزيع مساعدات عينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (بني سويف، دمياط، الفيوم، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية).

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين، وبمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفي إطار مبادرة (كلنا واحد – معك في كل مكان).