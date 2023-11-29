"سبايك دهب وعُملة مسروقة".. الداخلية تطارد التشكيلات العصابية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهقطاع الأمن العام، حملة مُكبرة لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر، الدقهلية، أسيوط).

وأسفرت جهود الحملات في البحر الأحمر عن ضبط مرشد رحلات بحرية، بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه بسرقة مبلغ مالي "عملة أجنبية" من داخل مسكن (سيدة" تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم ).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وفي محافظة الدقهلية ألقي القبض على عاطل لسرقة بطاقة ائتمان "فيزا كارت" من سيدة حال تواجدها أمام ماكينة الصراف الآلي بدائرة القسم وسحب مبلغ مالي منها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه بشراء (3 سبائك ذهبية "تم ضبطها") عقب قيامه بسحب المبلغ المشار إليه من المجني عليها ، كما اعترف بارتكاب 7 وقائع مماثلة.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص بمحافظة الدقهلية؛ تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة.. كما تم بإرشادهم ضبط 10 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

ونجح رجال مباحث أسيوط في ضبط (شخصين لقيامهما بسرقة سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء أسمنت؛ لوجود خلافات مالية بينهما ومالك السيارة.

وبالفحص تبين قيامهما ببيع حمولة السيارة المشار إليها لعاطلان "سيئ النية" تم ضبطهما وأرشدا عن كمية من الأسمنت وزنت 65 طن، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمقطورة المستولى عليهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.