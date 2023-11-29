لإجراء كشف مخدرات.. إحالة بطلة "فيديو المطبخ" للطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق، بإحالة إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ" إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للمتهمة، لاتهامها بنشر فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

واصطحبت قوه أمنية صباح اليوم، الأربعاء، المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي، للتحليل لإثبات تعاطيها مواد مخدرة من عدمه.

كشف المحامي وائل سعيد، تفاصيل ما جرى في التحقيقات مع موكلته إنجي حمادة أمام النيابة المختصة، بعد ضبطها لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء ظهرت فيها مع تيك توكر شهرته "كروان مشاكل".

وقال "سعيد" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن موكلته قدمت للنيابة ورقة زواج عرفي من كروان مشاكل، مؤكدة أن مقاطع الفيديو صورها "مشاكل" بعد زواجهما.

قالت إنجي حمادة إن مقاطع الفيديو نشرها "مشاكل" عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها أو استأذنها، معلقة "كنت براحتي مع جوزي".

وقررت النيابة حبس "إنجي" 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يُنظر تجديد حبسها غدًا الخميس.