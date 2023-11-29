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"إدفعي عشان تاخدي دهبك".. ضبط المتهم بابتزاز محامية مقابل "سوار ذهبي" فقدته ببورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من محامية بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بابتزازها ومساومتها بدفع مبلغ مالي لإعادة إسورة ذهبية فقدتها داخل سيارة أجرة عقب نشرها منشور على موقع "فيس بوك" للبحث عنها.

بإجراء التحريات تم تحديد المشكو في حقه وتبين أنه حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول "يحوي أدلة تُشير إلى ارتكابه الواقعة".. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد النصب وإيهام الشاكية بأن الإسورة بحوزته للتحصل منها على المبلغ المالي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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