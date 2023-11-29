قبل إخفائها بمشاريع وهمية.. ضبط شقيقين حاولا غسل 45 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مكافحة المخدرات، في ضبط قضية غسل أموال بـ 45 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمان بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقُدرت تلك الممتلكات بـ (45 مليون جنيه تقريبًا).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.