مراسلة "القاهرة الإخبارية": استعدادات لتسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت ببدء إجراءات تسليم كتائب القسام للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة السادسة من صفقة التبادل للصليب الأحمر، وتضم 7 نساء و5 أطفال.

وأضافت أبو شمسية، أن هناك توقع لتمديد الهدنة للمرة الثالثة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وبعد انتهاء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين، ستبدأ مراحل تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين تتضمن 15 سيدة و15 طفلا وقاصرا، وكانت القدس لها نصيب الأسد في هذه الدفعة من المفرج عنهم، وبالتالي يرتفع عدد الفلسطينيين المفرج عنهم منذ بدء الهدنة 210 أسرى محررين.