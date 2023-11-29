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وصول الدفعة السادسة من المحتجزين إلى الجانب المصري من معبر رفح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وصلت مساء الأربعاء الدفعة السادسة من المحتجزين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، أوضحت أن هناك توقع لتمديد الهدنة للمرة الثالثة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وبعد انتهاء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين، ستبدأ مراحل تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال.

وذكرت أن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين، تتضمن 15 سيدة و15 طفلا وقاصرا، وكانت القدس لها نصيب الأسد في هذه الدفعة من المفرج عنهم، وبالتالي يرتفع عدد الفلسطينيين المفرج عنهم منذ بدء الهدنة 210 أسرى محررين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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