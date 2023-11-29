أحمد موسى يكشف مخطط صهيوني جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل خطة تل أبيب، حول كيفية تفريغ قطاع غزة من السكان، وموقف مصر والمملكة العربية السعودية من الخطة، التي تسمى بـ لعبة الشطرنج الدولية، وفق مطلب محلل سياسي صهيوني، يدعى ساحي ليفي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المخطط نشر في الإعلام الصهيوني وتم وضعه منذ 5 سنوات، وفحواه «على إسرائيل أن تضغط على مصر لكي تقبل بفكرة تهجير الفلسطينيين لديها قبل سفرهم إلى دول أخرى ترغب في استقبالهم، باعتبار مصر مجال عبور».

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن التقرير ينص أيضا على أن التهجير لن يعد نقلا قسريا، ولكن مصر لديها مشكلات اقتصادية وهذا سيكون مفتاحا لحل الأزمة، ووكالة موديز خفضت تصنيف مصر اقتصاديا، وهذا الأمر ورقة ضغط على مصر لفتح معبر رفح، ويمكن مساعدة دول أوروبا لمصر في أزمتها الاقتصادية.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن المصريين رغم مشكلاتهم لن يقبلوا بهذا الأمر، وهذا موقف العالم كله عدا الكيان الصهيوني، والرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح لأحد مهما حدث بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية أو التفريط في شبر من أرض مصر.

وعلق أحمد موسى: «تريندات افتحوا معبر رفح كان هدفها تفريغ القطاع من السكان وإنهاء القضية، وكل من تحدث عن افتحوا المعبر ضمن المخطط الصهيوني، وظهر الإعلام المعادي وغير المعادي للضغط على مصر لفتح المعبر، لكنهم لا يعلمون ما هو المخطط وراء تلك الدعوات».

وقال أحمد موسى: «يا من طالبت بفتح معبر رفح فأنت تعتبر شريك للصهاينة في مخططتهم المستمر، والمعبر الآن مفتوح لدخول المساعدات وخروج المواطنين من مصر، وبشأن السعودية تحتاج لعمل اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا من خلال عقد اتفاق سلام مع إسرائيل».

واستكمل أحمد موسى: التقرير يوصي بالتنسيق مع مصر لتقديم مقابل لكل فلسطيني يترك غزة، وسيكون لدول الخليج مصلحة في الحصول على مساعدات إسرائيل لتأمين وصول الطاقة، ويتم إرسال جزءا من سكان غزة إلى دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

واختتم أحمد موسى: 65% من المشاركين في الاستطلاع يقولون إنه لو قضي على حركة حماس لن تنتهي المشكلة، ويتم الانتهاء إلى ضرورة تفريغ القطاع بالكامل.