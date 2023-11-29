شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للانتخابات": وفرنا كل السبل ليعبر المصريون عن رأيهم بنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية وفرت كل السبل وذللت كافة العقبات لتعبير المصريين بالخارج عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي موجها رسالته للمصريين بالخارج، قائلا: "تتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات، فشاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن، عاشت مصرنا الغالية وعاش أبنائها المخلصون داخل مصر وخارجها".