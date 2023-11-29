شكرا لقرائتكم خبر عن "إعطاء زمام القيادة للمجتمعات" شعار اليوم العالمى للإيدز.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للإيدز، في الأول من ديسمبر من كل عام، وهو فرصة للتفكير في التقدم المحرز حتى الآن، وزيادة الوعي بالتحديات التي لا تزال قائمة من أجل تحقيق أهداف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030، وتعبئة جميع أصحاب المصلحة لمضاعفة الجهود بشكل مشترك من أجل ضمان نجاح الاستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يستهدف فيروس العوز المناعي البشري خلايا الجهاز المناعي، المسمّاة بخلايا CD4 ، والتي تساعد الجسم على الاستجابة للعدوى، وداخل الخلية CD4 ، يستنسخ الفيروس الخلية ويقوم بدوره بإتلافها وتدميرها، وبدون علاج فعال بمزيج من العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية، سيضعُف الجهاز المناعي لدرجة ألا يعود قادراً على مكافحة العدوى والمرض.

يوجد فيروس العوز المناعي البشري في سوائل معيّنة بأجسام الأشخاص المصابين بالفيروس، بما في ذلك الدم، والسائل المنوي، والسوائل المهبلية، وسوائل المستقيم، وحليب الثدي، وينتقل فيروس الايدز من شخص مصاب الى شخص اخر عن طرق العلاقة الزوجية، او من خلال نقل الدم، أو المشاركة بالإبر والمحاقن وغيرها من معدات الحقن والمعدات الجراحية أو غيرها من الأدوات الحادة، كما ينتقل من أم مصابة بالفيروس إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

إذا كان الشخص المصاب بالعدوى بفيروس العوز المناعي البشري يتلقى علاجاً بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية "ولا يمكن الكشف" عن حمله الفيروسي، فلن ينقل العدوى بالفيروس إلى شريكه.

وأضافت، إنه لا يمكن الشفاء من عدوى فيروس العوز المناعي البشري، ولكن يمكن علاجه باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي تعمل على وقف تنسخ الفيروس، ويمكن للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية أن يؤدي إلى تدني مستويات الفيروس في الجسم بحيث يمكن للجهاز المناعي أن يعمل بشكل طبيعي، فيتمتع الشخص المتعايش مع الفيروس بصحة جيدة، على أن يلتزم بالعلاج وأن يظل العلاج فعّالاً، كما تقل احتمالات انتقال الفيروس من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس إلى الآخرين عندما يكون العلاج ناجحاً.