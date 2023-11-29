شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر معهد الأورام يستعرض المبادرات الرئاسية فى الكشف وتوفير أدوية السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المعهد القومى للأورام مؤتمره السنوي الدولى برئاسة الدكتورة محمد عبد المعطى عميد المعهد، بحضور 30 عالما من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويناقش في 50 جلسة علمية، و3 ورش عمل طرق تشخيص وعلاج السرطان، والتوعية بأهمية الكشف المبكرعن الأورام، وذلك فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

ومن جانبها قالت الدكتورة علا خورشيد، أستاذ ورئيسة أقسام علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يستعرض الأدوية الجديدة المناعية والموجهة، مع استعراض المبادرات الرئاسية التي وفرت العلاج بالمجان على نفقة الدولة والتامين الصحى، كما يتم استعراض اهم الادوية الجديدة التي يمكن للمريض تناولها بالفم في المنزل لعلاج سرطان الثدى وسرطان الرئة، واستعراض الاكتشافات الجديدة من الأدوية الأخرى الحديثة.

وأشارت الدكتورة علا خورشيد إلى أن المؤتمر يستعرض أيضا نسب الإصابة بالسرطان في مصر خلال الـ 20 عاما الماضية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد معهد الأورام، والدكتور طارق خيري وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، كما يشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء علاج وجراحة الأورام بوزارة الصحة، والجامعات المصرية.