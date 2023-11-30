شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان: إسرائيل لا تعرف الرحمة وتنتهك كل القوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، إن الكيان الإسرائيلي لا يعرف الرحمة كما لا يعرف القوانين والمواثيق الدولية لكي يلتزم بها، إلا أن هذا الكيان بنى نفسه على الدم والجرائم التي لا يعرف لغة سواها لاسيما في قتل الأطفال.

أضاف أبو سعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن إسرائيل دائما تضرب بعرض الحائط كل القوانين والالتزامات الدولية، متابعا: "القضية اليوم كيف نبدأ بالمحاسبة من أجل وقف شلال الدم الذي يصر عليه الكيان الإسرائيلي، وهناك مساعٍ دبلوماسية تقوم بها مصر وقطر بإشراف الولايات المتحدة من أجل وقف هذا النزيف الدموي".

وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان: "الكيان الإسرائيلي لا خيار لهم سوى الاستمرار في الحرب على غزة، لأنها في مأزق داخليا، والآلية اليوم تتوقف على سياسات بعض الدول لوقف الحرب، وهناك مواثيق وأعراف دولية للتعامل مع الأسرى تنتهكها إسرائيل دائما في حين تتعامل حركات المقاومة بشكل يناسب المستوى الديني الإسلامي وكما أتت بها القوانين الدولية، أما إسرائيل تتعامل مع الأسير كما جاء به كتابهم وليس الدين".