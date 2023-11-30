شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: هناك مستثمرون يأتون لمصر بسبب البنية التحتية المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف وزير التموين، خلال برنامج كل يوم، المذاع على قناة ON ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن هناك مستثمرين يأتون لمصر لأن هناك بنية تحتية متطورة وأن هناك سوق به 105 ملايين مستهلك، لافتا إلى أن وجود بنية تحتية حقيقية جذب المستثمرين إلى مصر.

وأوضح على مصيلحى، أن هناك مشاركة للقطاع الخاص مع الحكومة في بناء البنية التحتية الأساسية خاصة مع تدشين وثيقة ملكية الدولة، متابعا: "طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".