شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالسياحة: غرفة عمليات مركزية ولجان بالمحافظات لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله حملتها الوطنية للدفع بالعمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الزيارات الميدانية مع العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد القومي بالمناطق السياحية الأساسية والإنتاجية ولاقتصادية والخدمية بمحافظة أسوان .

واعلن محسن آش الله رئيس النقابة العامة ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال اسوان عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة للتواصل مباشرة مع اللجان النقابية بمنشآت العمل وحثهم على المشاركة والتدخل لحل اي مشكلة تواجه العمال واسرهم اثناء العملية الانتخابية موضحاً إن قطاع السياحة والفنادق الذي يمثل احد الدعائم يعمل به نحو ٥ ملايين عامل منهم ٢ مليون يعملون عن طريق تقديم الخدمة المباشرة لضيوف مصر و ٣ ملايين هم من المثقفين و رواد المهنة المختلفة والذين يوفرون متطلبات السائح الأجنبي والعربي .

وشدد آش الله بان الهدف هو حشد كل الجماهير العمالية للتواجد امام صناديق الانتخابات ايام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل ويأتي ذلك تاكيد لممارسة حقوقهم الدستورية التي تشمل جميع الفئات وخاصة العمال والمرأة لانهما يمثلان القوى العظمى في المجتع

واشار إلى أن النقابة العامة وجهت رسالة بهذا الشأن إلى جميع الجاليات المصرية والمنظمات العالمية الصديقة لأعضاء الاتحاد الدولي لنقابات السياحة والفنادق التي تشغل النقابة المصرية عضواً بمكتب الأمانة العامة لهذا الاتحاد الدولي .

ولفت آش الله إلى أن الهدف نقل المشهد الانتخابي محليا وخارجيا مؤكدا على حقوق العاملين في ممارسة الاستحقاق الدستوري الذي هو واجب وطني على الجميع والتواجد الكثيف للناخبين يكشف عن حجم الانجازات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين المحلي والخارجي .

واعلن آش الله خلال جولته امس بمواقع العمل بأسوان إن النقابة بدأت بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تعزز هذا الهدف تو ضيح الرؤية حول الانجازات التي حققها الرئيس السيسي في الفترة الماضية منذ توليه الرئاسة.