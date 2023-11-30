"حكمين مؤبد و 6 قضايا قتل.. ضبط المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شخص لقي على إثرها مصرعه لخلافات على قطعة أرض زراعية في قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا تواجد (اثنين من العناصر الإجرامية - محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضيتي "شروع فى قتل" ومطلوب ضبطهما فى 6 قضايا "قتل - شروع في قتل - إطلاق أعيرة نارية") بدائرة مركز شرطة دشنا.. والمتهمان في واقعة إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه أحد الأشخاص لخلافات على قطعة أرض زراعية كائنة بذات الدائرة، مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.