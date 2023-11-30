أسيرة فلسطينية بعد الإفراج عنها: شعرت بالقهر عندما رأيت الدمار وأشلاء أطفال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشفت الأسيرة حنان البرغوثي تفاصيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وأضافت البرغوثي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر ،اليوم الأربعاء:"منذ أن كان عمرى ١٢عام اعتقلت قوات الاحتلال أشقائى ووالدتي ووالدى، مبينة أن شقيقها وائل البرغوثي أسير في سجون الإحتلال منذ 44 عام.

وأردفت البرغوثي أن الاحتلال قام بضربهم وتعذيبهم بعد أحداث ٧أكتوبر، منوهة أنها تنتظر الإفراج عن زوج أخيها الشهيد فى الدفعة السادسة من تبادل الأسرى.

وأكدت البرغوثى أن أحفادها أصبحوا مسئولين منها لآن آبائهم فى الآسر، موضحة أن أصعب لحظة عاشتها فى سجون الاحتلال عندما أخبرتها إحدى السجينات بضرب شقيقها نائل في سجون عوفر.

وتابعت البرغوثى:شعرت بالقهر بعد الإفراج عنى عندما رأيت الدمار وأشلاء الأطفال فى غزة.