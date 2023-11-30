ناقشنا وضع الدولار.. السجيني يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من ممثلي البرلمان.

وأضاف السجيني خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجميع تحدث مع رئيس الوزراء بكل صراحة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، مبينا أن رئيس الوزراء سن سنة حسنة بدورية انعقاد الاجتماعات مع ممثلي البرلمان.

وأردف السجيني أن ممثلي البرلمان تحدثوا بشكل كلى ،سواء كانت متعلقة بأزمة السكر والأسعار والطاقة وانقطاع الكهرباء ،إضافة عن الوضع الأمني وقضية غزة والمسائل الفنية الخاصة بالزراعة وأسعار الأسمدة، مؤكدا أن الجميع تحدث في موضوع التصالح بمخالفات البناء.

وأكد السجيني، أن تم مناقشة سعر الصرف ووضع الدولار، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أن البرلمانيين شركاء وزملاء بجانب مؤسسات الدولة.

وأوضح السجينى أن الحكومة حريصة على حل الأزمة، لكنها لن تدلي بأي نوع من التصريحات إلا عندما يكون لديها الأدوات الحقيقة للتعامل مع الأزمة، منوها أن النواب لمسوا من رئيس حكومة أنه مدرك للموضوع بشكل كبير وتحدياته وتعهد بالعمل ليلا ونهارا لإنهاء أزمة سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.

وأكمل السجيني، أن الحكومة تعترف بحجم المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتا إلى أن النواب سألوا رئيس الوزراء عن أسباب ارتفاع أسعار سعر السكر في السوق.

وتابع السجينى ؛أن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم أن سعر كيلو السكر بـ50 جنيه في السوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اجتماع الحكومة مع النواب كان مثمرا.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمواجهة انفلات الأسعار بمنتهى الجدية، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم حل أزمة السكر.