شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الأخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم الإفراج عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزاً لدى حركة حماس في غزة.

وتتولى اللجنة، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، مهمة تسهيل إطلاق سراح المحتجزين من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.