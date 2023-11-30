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طقس لطيف نهارا.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 4 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 4 ديسمبر  2023 كما يلى:

 

 

الخميس 30 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 17.

 

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.

 

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 18.

 

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.

 

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.

 

 

الجمعة 1 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 17.

 

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.

 

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17.

 

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.

 

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.

 

 

السبت 2 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.

 

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.

 

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17.

 

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12.

 

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.

 

 

الأحد 3 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.

 

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.

 

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 17.

 

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.

 

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  16.

 

 

الإثنين 4 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.

 

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15.

 

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17.

 

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.

 

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى  16.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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