شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تدشن غدا غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لإطلاق غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة 1 و2 و3 ديسمبر.

وتهدف غرفة العمليات التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين فى الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على كافة أسئلتهم‎ واستفساراتهم.

ورفعت وزارة الهجرة شعار "لكل مصري بالخارج.. انزل وشارك بصوتك"، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 المرتقبة والتى تفصلنا عنها ساعات معدودة حيث تجرى أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل بالخارج.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.