شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل عام أو تجارى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع الوحدات المحلية عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام أو صناعي أو تجاري، نوضحها في السطور التالية.

أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل عام

-صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل تجاري أو صناعي

-صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).

-إيصال سداد الرسوم.