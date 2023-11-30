شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد اليوم مؤتمرا لعرض البرنامج الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وقد أطلق حزب الشعب الجمهوري "حملة لطرق الأبواب" دعمًا لمرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المهندس حازم عمر، والدعوة للمشاركة والنزول لممارسة الحق الدستورى فى الإدلاء بالصوت الانتخابى، وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر بالداخل.
وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسليط الضوء عليه وتعريف المواطنين ببرنامج مرشح الحزب الانتخابى.
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