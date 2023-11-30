شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد اليوم مؤتمرا لعرض البرنامج الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 عن حزب الشعب الجمهوري، مؤتمرها الانتخابي الثالث، اليوم الخميس، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وقد أطلق حزب الشعب الجمهوري "حملة لطرق الأبواب" دعمًا لمرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المهندس حازم عمر، والدعوة للمشاركة والنزول لممارسة الحق الدستورى فى الإدلاء بالصوت الانتخابى، وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر بالداخل.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسليط الضوء عليه وتعريف المواطنين ببرنامج مرشح الحزب الانتخابى.