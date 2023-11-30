تفاصيل استعداد السفارة المصرية بالسعودية لانتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكد أحمد فاروق، السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، أن الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر بين الجاليات المصرية في العالم بواقع أكثر من مليون و800 ألف.

وأوضح السفير أحمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجالية المصرية في السعودية على قدر كبير من الوعي، مضيفا أنه لمس حرص الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أن الجالية المصرية لديها وعي كافٍ بأهمية الاستقرار والأمن والتنمية، لافتا إلى أنه عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع أبناء الجالية المصرية.

وأردف أن الدولة المصرية تهتم بالمواطن المصري في الخارج كونه يشكل أحد عوامل الدخل القومي لمصر، مضيفا أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات للمصريين بالخارج مما يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن في الخارج.

وتابع أن الدولة المصرية تولي أيضا اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج من خلال وضع العديد من التسهيلات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية باعتبار حقه في بلده الأم.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في السعودية أنهت استعداداتها للانتخابات الرئاسة بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد، موضحا أنه سيتم فتح المقار اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أو حتى خروج آخر مواطن.

ولفت إلى أنه يشترط وفقا للقانون أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية، مضيفا أن القانون أيضا منح رئيس اللجنة الحق في الموافقة أو لا على تصويت المواطن بمقر البعثة الدبلوماسية والسفارة.

ونوه بأنه سيتم تم توفير أتوبيسات لنقل أبناء الجالية المصرية على مدار الأيام الثلاثة إلى المقار الانتخابية، موجها في الوقت ذاته الشكر للسلطات السعودية التي ستوفر كافة التسهيلات والتأمين لأبناء الجالية المصرية حتى يتسنى التصويت بأمن وأمان.