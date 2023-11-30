شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإزالة أعمال بناء مخالف أعلى سطح عقار فى الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي حملة مكبرة للتصدى لمخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف والقضاء عليها في المهد.
جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.
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