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بدء صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى غدا

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الجمعة، صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023

 

 ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه  قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم "الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين " وفقا للضوابط .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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