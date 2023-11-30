"فريدة" تطلب خلع زوجها: "كسر طقم الشاي بتاع بابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "فريدة. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "كسر طقم الشاي بتاع بابا".

وحسب أوراق الدعوى، قالت الزوجة البالغة من العمر 25 سنة، إنها ارتبطت بعقد زواج شرعي بزوجها "علي. س" البالغ من العمر 28 سنة، بعد فترة تعارف وحب سابق على الزواج.

أضافت صاحبة الدعوى في دعواها، أنها تزوجت لمدة تقارب السنة، إلا أنها خلال تلك الفترة تلاحظ لها وجود تصرفات سيئة من زوجها، لم تستطيع التعايش معها.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أنها حاولت أن تقدم لزوجها النصح لتغيير طريقة تعامله معها بالشكل المناسب، إلا أنه لم يستجب لنصحها.

وأشارت صاحبة الدعوى إلى أن زوجها كان لا يبالي بمشاعرها مضيفة: "كسر طقم الشاي المفضل عندي بتاع بابا".

لذا لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة لطلب الخلع ورفع دعوى تحمل رقم 960 لسنة 2022 وإنهاء الزواج، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.