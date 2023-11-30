شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التموين لضبط محتكرى السلع لرفع أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التموين لضبط محتكرى السلع لرفع أسعارها، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط محتكرى السلع لرفع أسعارها. وايد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط محتكرى السلع لرفع أسعارها ، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط محتكرى السلع لرفع أسعارها

الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز