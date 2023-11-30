شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مجموعات الدعم المدرسى للطلاب فى صورة محاضرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت بعض المدارس الثانوية مجموعات الدعم المدرسى للطلاب فى صورة محاضرات، وذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتفعيل مجموعات الدعم بشكل متواصل كبديل للطلاب عن الدروس الخصوصية، وأكدت المدارس أن الطالب يختار المعلم الذى يرغب فى الحصول على مجموعه لديه ولا إجبار على المجموعات المدرسية فالاشتراك يتم بشكل اختيارى للطلاب، مضيفة أنه يتم اختيار افضل واكفأ المعلمين الذين يشاركون فى هذه المجموعات من أجل جذب الطلاب لها وكبديل مهم عن الدروس الخصوصية التى تمتص دخل الأسر المصرية، موضحة أن كل المواد الدراسية يتم فيها تنظيم مجموعات دعم مدرسية للطلاب بالتنسيق مع المعلمين فى المدارس أو مدارس أخرى بنفس الإدارات التعليمية.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة، على تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا على أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، وضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، ومن بينها تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وذلك بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.