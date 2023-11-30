شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة التنس الأرضى للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:
☆ سباقات الفردي طلاب:
المركز الأول: عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: زياد حامد عبدالمنعم - الأكاديمية العربية
المركز الثالث: مجد حسين أبوالعز - الجامعة الكندية.
المركز الثالث مكرر: مصطفي أحمد عبدالحميد - الجامعة الألمانية.
☆ سباقات الفردي طالبات:
المركز الأول: بسملة إبراهيم أبوطالب - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: ناتالي بولس مختار - الأكاديمية العربية.
المركز الثالث: ملكة مصطفي سالم - جامعة القاهرة.
المركز الثالث مكرر: لمي أيمن نبيل - جامعة مصر الدولية.
☆ سباقات الزوجي طلبة:
المركز الأول: زياد حامد عبدالمنعم، عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: يحيى ياسر عزت، يحيى عزب محمد - جامعة القاهرة.
المركز الثالث: مروان جمال نور، فتي أكمل محمد - الجامعة البريطانية.
المركز الثالث مكرر: طارق عثمان زكي، عبدالله أيمن مصطفي - التعليم العالي.
☆ سباقات الزوجي طالبات:
المركز الأول: ملكة مصطفي سالم، ندي هشام فؤاد - جامعة القاهرة.
المركز الثاني: بسملة ابراهيم أبوطالب، ملك طارق عباس - الأكاديمية العربية
المركز الثالث: ملك مجدي عباس، مريم جورج ميخائيل - الجامعة الألمانية الدولية.
المركز الثالث مكرر: هنا مدحت الديب، نور أحمد سرحان- الجامعة الألمانية.
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