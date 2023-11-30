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المركز الأول: ملكة مصطفي سالم، ندي هشام فؤاد - جامعة القاهرة.

المركز الأول: زياد حامد عبدالمنعم، عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة التنس الأرضى للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية