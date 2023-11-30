شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجر تنشر فيديو لتصنيع عربات سكك الحديد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رئيسة المجر كتالين نوفاك، اليوم الخميس، فيديو لكيفية تصنيع عربات سكك الحديد المصرية في المصانع المجرية قبل تسليمها إلى القاهرة.

وعلقت رئيسة المجر على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق انستجرام قائله: "عربات السكك الحديدية المجرية على المسارات المصرية".

ومن الجدير بالذكر، أن نوفاك قامت بزيارة إلى مصر شملت العديد من المحطات، حيث التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتم البتاحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست.