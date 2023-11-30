شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتسلم دفعة أولى من التابلت وتوزيعها على المديريات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدفعة الأولى من تابلت الصف الأول الثانوي وسيتم توزيع التابلت علي المديريات التعليمية، خلال أيام قليلة استعداداً لتسليمه لطلاب أولي ثانوي، كما سيتم تعميم آليات وإجراءات محددة لجميع المدارس لتوزيع التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوى.

وطالبت المدارس، طلاب الصف الأول الثانوي، بسداد تأمين جهاز التابلت فى مكاتب البريد أو أماكن الدفع الالكتروني، وتسلم الأوراق إلي أخصائي التكنولوجيا بالمدارس، استعداداً لاستلام الجهاز اللوحى، حيث أشارت المدارس إلى أنه جاري الانتهاء من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ويجب على الطلاب سرعة سداد التأمين المخصص للجهاز وقدره 105 جنيهات، وذلك لتغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو الجزئي.

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستلام الطلاب أجهزة التابلت كالتالى:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت حيث يتم توزيع الجهاز اللوحى على المدارس قريباً، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسلم قرابة 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوى العام سنوياً أجهزة التابلت.