هل تحقق قمة الإمارات المعادلة الأصعب فى COP28 للانتقال العادل للطاقة ؟

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وأضاف جوتيريش خلال مقدمة تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 ، أنه يتوقف الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف درجة الحرارة الواردةفي اتفاق باريس، على تعزيز جهود التخفيف بشكل كبير هذا العقد، من أجل تضييق فجوة الانبعاثات، وهذا من شأنه أن يسهل تحقيق أهداف أكثر طموحا لعام 2035 في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا، ويزيد من فرص الوفاء بتعهدات تحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر، والتي تغطي الآن حوالي 80% من الانبعاثات العالمية.
فيما أكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، قبل انعقاد قمة المناخ لعام 2023 في دبي الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الحالي، أنه تعد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف والحصيلة العالمية، بمثابة فرصة لبناء طموح أكبر للجولة القادمة لتعهدات المناخ، وشدد على ضرورة خفض الانبعاثات المتوقعة لعام 2030 بنسبة 28-42 % للوصول إلى حد قصر الاحترار في حدود درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية، وان التخفيف المستمر للانبعاثات والتحولات المنخفضة الكربون، يعد أمرا ضروريا لتضييق فجوة الانبعاثات.
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