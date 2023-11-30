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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الطماطم بـ9.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا  :

 

-الطماطم بـ 9.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.

 

‏-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16  جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 11.5جنيه.

 

بطاطا بـ10 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.

 

-جوافة بـ 21 جنيها.

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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