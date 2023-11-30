شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إعلام إسرائيلي، عن هوية أحد قتلى عملية القدس، مبينا أنه يعمل رئيسا للمحكمة الحاخامية بأسدود.

ارتفع عدد قتلى عملية مستوطنة راموت بالمدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة الى 3 إسرائيليين، وإصابة 6 أخرين.، عن القاهرة الإخبارية.

واستشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.