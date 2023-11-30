"بكسب 10 آلآف جنيه" في الجولة.. اعترافات إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

اعترفت التيك توكر إنجي حمادة "بطلة فيديو المطبخ" أمام جهات التحقيق المختصة بتربحها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتهمة إنها تربح من 6 إلى 10 آلاف جنيه من جولات تيك توك عن طريق "كبس المتابعين وهداياهم" وتحول الأموال إلى حسابي.

وعن "فيديو المطبخ"، قالت المتهمة إن شريكها "أحمد. ع" وشهرته "كروان مشاكل" نشر الفيديو دون علمها،

وكشف المحامي وائل سعيد، تفاصيل ما جرى في التحقيقات مع موكلته إنجي حمادة أمام النيابة المختصة، بعد ضبطها لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء ظهرت فيها مع تيك توكر شهرته "كروان مشاكل".

وقال "سعيد" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن موكلته قدمت للنيابة ورقة زواج عرفي من كروان مشاكل، مؤكدة أن مقاطع الفيديو صورها "مشاكل" بعد زواجهما.

قالت إنجي حمادة إن مقاطع الفيديو نشرها "مشاكل" عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها أو استأذنها، معلقة "كنت براحتي مع جوزي".

وقررت النيابة حبس "إنجي" 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يُنظر تجديد حبسها اليوم الخميس.