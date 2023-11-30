نزف حتى الموت.. كواليس مقتل شاب بشقة في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت النيابة المختصة التحقيق مع طليقة شاب عثرت عليه مقتولًا داخل شقته بالجمالية.

كانت طليقة الشاب أبلغت الشرطة بعثورها على جثة طليقها داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وتبين من المناظرة أنها لشاب في عقده الثالث يرتدى كامل ملابسه، مصاب بجرح قطعي غائر بالرأس، ويُرجع أنها نتيجة اعتداء بآلة حادة، أدى إلى كسور ونزيف تسبب في الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وكيفية ووقت حدوثها، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف المترددين عليه.