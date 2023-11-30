كوكتيل مخدرات بـ 2 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار كيف خلال حملات أمنية في الشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية بقيمة مالية بلغت2,5 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2000 قرص مخدر - سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي").

وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (2,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالي"من متحصلات نشاطه الإجرامي).. كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزتهم (50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي").

وبمواجهتم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,500,000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيقات.