لعب عيال انتهى بجثة.. عامل يطلق الرصاص على جاره في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية في أسيوط ملابسات واقعة مقتل مزارع، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من مستشفى بدائرة المركز يفيد باستقبالها جثة مزارع - مقيم بذات العنوان بها عيار ناري بالجسم.

وبالفحص وبسؤال شقيق المتوفي اتهم عامل – مقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة حول الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.