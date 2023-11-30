انتقام بزجاجة "مولوتوف" ينتهي بكارثة.. كواليس مصرع أجنبي وإصابة آخران داخل مخبز بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة نشوب حريق بمخبز بالقاهرة نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخران، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق ووجود متوفي ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" – متأثراً بإصابته بحروق، وكذا إصابة مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابان بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى، واحتراق بعض محتويات المخزن، وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين سائق "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال " بنزين " وإلقائها بداخل المخبز محل البلاغ محدثاً التلفيات والإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.