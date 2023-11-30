"حياة كريمة" تواصل مؤتمرات دعم فلسطين وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، عن استمرار فعاليات المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها المؤسسة؛ للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة أعضاء ومنسقي حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا لأهمية مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي، والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

وقالت مؤسسة "حياة كريمة" في بيان الخميس، إنها لم تدخر جهدًا بل كانت أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وحتى الآن يقف متطوعو حياة كريمة عند معبر رفح؛ لدعم الإخوة الأشقاء الفلسطينيين ومتابعة إدخال المساعدات لقطاع غزة، وهو ما يعكس دورها على الصعيد المحلي والإقليمي، بدعم الدولة المصرية شعبًا وقيادة للإخوة الفلسطينيين، حيث ناشد عبد الفتاح السيسي المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني؛ للوقوف بجانب الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضافت "حياة كريمة" أنه يأتي عقد المؤتمرات الجماهيرية ضمن دورها المجتمعي؛ لتوعية المواطنين بأهمية مشاركاتهم الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مما يعكس وعي المواطن بمدى تأثيره ومشاركته الفعالة من خلال ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية 2024.

جدير بالذكر، أن المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتأكيد دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وتلبية المطالب الإنسانية ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية بتسهيل جميع الإجراءات؛ لتوفير المساعدات وإدخالها للقطاع.

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