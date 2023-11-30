حصوات المرارة.. كيف يمكن الوقاية من خطورتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من المعلومات والنصائح بشأن الوقاية من حصوات المرارة التي تمثل أزمة صحية كبرى لبعض الأشخاص.

وحصوات المرارة هي ترسّبات صلبة في السائل الهضمي والتي يمكنها أن تتكون في المرارة.

وقالت الهيئة في منشور توعوي: "لو حسيت بألم حاد في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، غالبا بيكون السبب حصوات في المرارة".

لكن هناك العديد من الطرق لتجنب تكوّن هذه الحصوات، مثل:

- تجنب الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون

- تجنب الانخفاض السريع في الوزن في حالة الرغبة في إنقاص الوزن الزائد أو السمنة

- الحفاظ على الوزن المثالي من خلال تناول الوجبات الصحية وممارسة الرياضة

الأعراض

وفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، لا تتسبَّب حصوات المرارة في ظهور أي علامات أو أعراض، وفي حالة انحشار إحدى حصوات المرارة داخل ممر مسبِّبة انسدادًا، فإن العلامات والأعراض الناتجة قد تتضمَّن:

- ألم مفاجئ ومتصاعد بسرعة في الجانب الأيمن العلوي من البطن

- ألم مفاجئ ومتصاعد بسرعة في منتصف البطن، أسفل عظام الصدر مباشرة.

- ألم في الظهر بين لوحَيِ الكتف>

- ألم في الكتف الأيمن>

- الغثيان أو القيء

وقد يستمرُّ ألم الحصوة المرارية من عِدَّة دقائق إلى بضع ساعات.