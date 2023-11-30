يفتح أبوابه للجمهور غدًا.. أسعار تذاكر الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

يفتح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، أبوابه للجمهور غدًا الجمعة، لأول مرة، حيث يضم مجموعة من التماثيل الضخمة.

وتبلغ سعر تذكرة الدخول إلى المتحف الكبير لزيارة الدرج العظيم 150 جنيهًا للمصري، و75 جنيهًا للطالب المصري، ولمن يزيد على 60 عامًا.

أما بالنسبة للأجنبي، يصل سعر التذكرة إلى 1000 جنيه، بينما يصل سعر التذكرة للطالب الأجنبي ولمن يزيد عمره على 60 عامًا من الأجانب إلى 500 جنيه.

ويمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترًا، ويرتفع 24 مترًا، وعرضه 85 مترًا في الأسفل، و17 مترًا في الأعلى، فهو بمثابة طريق صاعد، ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء، لتمهيد بناء معابدهم، وأهراماتهم.

ويضم الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير العديد من القطع الأثرية الثقيلة وأبرزها تمثال لرأس بسماتيك الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني وتمثال للملك سنوسرت وهو أول مستقبل لزوار المتحف.