شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن بالخارج تدعو الجاليات المصرية للمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بهجت العبيدي المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالخارج، رسالة لأبناء الوطن بالخارج، بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة ، قائلا :أتمنى ان يكون هناك حشود كبيرة من أبناء الوطن حول العالم لإرسال رسالة واضحة للعالم بأن المصريين في الخارج يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية وخلف مؤسسات الولة المصرية ويدعمون بكل قوة الرئيس السيسى في هذه الانتخابات.

وأضاف المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالخارج، لليوم السابع، أن الرئيس السيسى حقق إنجازات كبيرة للغاية في عهده ونريد استكمال مسيرة الإنجازات والحفاظ على الأمن القومى المصرى في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والمخططات الخبيثه للغرب التي لن ننجو منها إلا بقيادة حكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.