شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول أعمال اليوم الافتتاحى لقمة المناخ بالإمارات Cop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة اكسبو دبى بدولة الإمارات اليوم الخميس انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ فى دورتها الثامنة والعشرين Cop28.





إليكم ملخص لأبرز أحداث لليوم الافتتاحى الأول لمؤتمر المناخ13.00 - 15:00: الجلسة الإفتتاحية للدورة 28 لقمة المناخ والجلسة العامة. (الجلسة العامة)

17:00- 17:30: المؤتمر الصحفي الافتتاحي لرئيس قمة المناخ 28 والأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بحضور رؤساء الدول الموقعة على الاتفاقية الطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ فى دورتها الثامنة والعشرين Cop28.

16:30: مؤتمر صحفي لشبكة الغاز والنفط العالمية (قاعة المؤتمرات 2 - المنطقة B6 - المبنى 77).

على مدار اليوم: يتم افتتاح معرض "رؤى المستقبل" في جناح الفن والترفيه داخل المنطقة الزرقاء، لتمثيل مرئي للرؤى البديلة لمستقبل الإمارات العربية المتحدة التي تم تطويرها، من رؤى الشباب الذين يتعاونون مع ثلاثة فنانين لتحويلهم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه للمشاركة فى قمة المناخ بالإمارات البيئة لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.