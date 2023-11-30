شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للمصريين فى الخارج يدعو الجاليات حول العالم للمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج توجيهاته إلى كل فروعه وأعضائه في خارج مصر بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في كل اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات وبعض المقار التي أشار إليها بيان وزارة الخارجية.

وعقد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد، عدة اجتماعات عبر منصة زووم لكل الجاليات والفروع للاطمئنان على كافة الاستعدادات في كل دولة وحسب التوقيت المحلي لكل دولة خصوصا في دول المهجر وأمريكا تحديداً، حيث تبعد مقار اللجان الانتخابية عن أماكن سكنهم بمسافات بعيدة قد تصل لبضعة مئات من الكيلومترات، وطالب بأهمية التنسيق في طريقة السفر والعودة من وإلى اللجان.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.