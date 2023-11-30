شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن ووسائل حجز أتوبيسات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
أماكن حجز حافلات سوبرجيت:
المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات
الدائري الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس
رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو
الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية -
عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض
الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد
نادي السكه - طريق النصر شارع مصر للسياحه
عدلى منصور - امام محطه مترو عدلى منصور
محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( ٤،٥ )
سیدی جابر - محل ۹/۲ محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع
ميامي - عقار رقم ۲۰ الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر
مرسى مطروح - ك ٢ طريق مطروح / الإسكندرية
بورسعيد- محطة السكة الحديد
المنيا - أسفل كوبري الاخصاص
أسيوط- موقف المعلمين الجديد محل رقم ٤
سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج
قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال
الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر
سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء
ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى
الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة
الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام
شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( ٥ )
شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام
نويبع- ميناء نويبع
الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى )
السويس - شارع عثمان مدينه السلام
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