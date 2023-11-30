شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن ووسائل حجز أتوبيسات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل، فيديو خاص بأسطول الحافلات المتميز بشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة " سوبرجيت" التابعة لوزارة النقل، وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب. أماكن حجز حافلات سوبرجيت: المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات الدائري الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية - عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد نادي السكه - طريق النصر شارع مصر للسياحه عدلى منصور - امام محطه مترو عدلى منصور محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( ٤،٥ ) سیدی جابر - محل ۹/۲ محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع ميامي - عقار رقم ۲۰ الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر مرسى مطروح - ك ٢ طريق مطروح / الإسكندرية بورسعيد- محطة السكة الحديد المنيا - أسفل كوبري الاخصاص أسيوط- موقف المعلمين الجديد محل رقم ٤ سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( ٥ ) شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام نويبع- ميناء نويبع الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى ) السويس - شارع عثمان مدينه السلام

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